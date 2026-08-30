L'Inter ha vinto contro il Cagliari la seconda partita della stagione e risponde alle vittorie di Milan e Juventus. Hakan Calhanoglu con un gol da fuori, rasoterra e angolato, è stato decisivo in una gara nella quale i tanti errori sotto porta dei nerazzurri hanno fatto aumentare l'intensità degli avversari nel secondo tempo. Tre punti importanti per i nerazzurri e a commentare la vittoria, ai microfoni di DAZN è stato proprio il centrocampista.

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Ecco le sue parole: «Il segreto è lavorare, credere in quello che ho dentro e continuare così per dare gioia ai nostri tifosi. L'importante è vincere da squadra e il resto arriva da sé. L'importante è vincere, le prossime saranno difficili, ma c'è tempo di analizzare quello che verrà. Piano piano miglioriamo di condizione e anche quello conta».

15 - Dal suo arrivo all'#Inter nel 2021/22, Hakan #Çalhanoglu (15) è uno dei soli tre giocatori con almeno 15 reti segnate da fuori area nei maggiori cinque campionati europei, assieme ad Harry Kane (16) e Kylian Mbappé (22). Cecchino.#CagliariInter #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 30, 2026

«Da quando gioco in Serie A nessuno ha mai segnato così tanto dalla distanza e in Europa ha fatto meglio solo Mbappé? Ah beh, lui è veramente forte (ride.ndr) - ha aggiunto il giocatore nerazzurro -sono contento perché sono numeri importanti per la carriera e le statistiche. Sì, sono contento».

(Fonte: DAZN)