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C'è ovviamente grande rammarico nelle parole di Riccardo Calafiori dopo la sconfitta dell'Italia contro il Belgio in Nations League. Queste le dichiarazioni del difensore azzurro a Sport Mediaset:

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"Il rammarico è il risultato, ci sono stati momenti della partita in cui abbiamo fatto delle buone cose e in cui meritavamo qualcosa in più. Ma il risultato è giusto. Se si guarda ai giocatori, non siamo così male, sono tutti giocatori che giocano ad alti livelli".

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"Non ho visto così tanta differenza con il Belgio: c'è una differenza di convinzione, ora dobbiamo ripartire perché fra tre giorni c'è un'altra partita. I fischi? Fanno male ma sono meritati, non siamo andati al Mondiale per la terza volta e dobbiamo migliorare. Il mio ruolo? Gioco dove serve, cerco di essere utile in diverse posizioni".

(Fonte: Sport Mediaset)