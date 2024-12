“È diverso per il percorso molto importante che hanno fatto con Xabi Alonso in questi anni, li ha portati su, è sempre stata una squadra molto forte, anche quando io ero qui. Sarà una bella sfida domani”.

C’è la sensazione che si possa arrivare in fondo in questa Champions?

“Adesso stiamo bene, abbiamo giocato contro squadre grandi come City, Arsenal e Lipsia, domani non sarà facile e lo sappiamo. Abbiamo obiettivi importanti in testa, domani in campo daremo tutto”.