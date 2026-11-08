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Hakan Calhanoglu, giocatore dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Como a San Siro: "I numeri per noi non siamo importanti, il Como è una squadra forte: abbiamo giocato come a Rotterdam, la strada è giusta.

MILAN, ITALY - NOVEMBER 08: Marcus Thuram of FC Internazionale celebrates with Francesco Pio Esposito after scoring their team's second goal during the Serie A match between FC Internazionale and Como 1907 at Stadio Giuseppe Meazza on November 08, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, continuare così, restare uniti e non mollare mai: abbiamo perso col Milan ma conta la reazione della squadra".