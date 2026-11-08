Hakan Calhanoglu, giocatore dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Como a San Siro
VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."
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Hakan Calhanoglu, giocatore dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Como a San Siro: "I numeri per noi non siamo importanti, il Como è una squadra forte: abbiamo giocato come a Rotterdam, la strada è giusta.
Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, continuare così, restare uniti e non mollare mai: abbiamo perso col Milan ma conta la reazione della squadra".
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