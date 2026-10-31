«Derby si rimescola tutto? È sempre una partita importante per noi e i tifosi, vogliamo dare soddisfazione a loro. Se sentiamo la voglia di tornare a vincere? Non guardiamo indietro ma è quello che succederà oggi. Conta più questo del passato e ci siamo preparati per questo». Così Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della partita contro il Milan.

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-Cosa potrebbe fare la differenza?

Giocando tanti derby bisogna avere la testa giusta, essere lucidi, non perdere la testa e questo conta più della tattica e della fisicità.

(Fonte: Skysport)