Non conta il prima e neanche il dopo: l'ennesima gara contro la sua ex squadra commentata, prima del fischio d'inizio, dal centrocampista turco
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«Derby si rimescola tutto? È sempre una partita importante per noi e i tifosi, vogliamo dare soddisfazione a loro. Se sentiamo la voglia di tornare a vincere? Non guardiamo indietro ma è quello che succederà oggi. Conta più questo del passato e ci siamo preparati per questo». Così Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della partita contro il Milan.
-Cosa potrebbe fare la differenza?
Giocando tanti derby bisogna avere la testa giusta, essere lucidi, non perdere la testa e questo conta più della tattica e della fisicità.
(Fonte: Skysport)
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