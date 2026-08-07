Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby d’Italia in amichevole contro l’Inter, in programma domani a Perth, in Australia.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"È sempre affascinante giocare queste partite qua, perché sono partite bellissime. Ci sarà agonismo anche se è un'amichevole. Noi daremo sicuramente il massimo e vediamo domani".

L'importanza di iniziare la stagione con Spalletti:

"Più passa il tempo e più diventiamo simili alle idee di calcio di Spalletti. È bello lavorare con lui soprattutto subito da inizio stagione. Stiamo lavorando bene nonostante i viaggi e tutto il resto. Siamo entusiasti di lavorare con lui".

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Le voci di mercato:

"Ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato. Questo fa parte del mondo del calcio e tutti noi siamo abituati. Io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui".

Ti piace giocare a destra?

"A me piace qualsiasi ruolo. Il primo anno con Allegri ho giocato a destra e anche in Nazionale, non ci sono problemi. Cerco di dare sempre il massimo in ogni zona del campo dove mi vuole fare giocare il mister".

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Il finale della scorsa stagione:

"Per come è finita è da dimenticare. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che non è bastato, può essere utile in vista di quest'anno per lavorare e spingere sempre di più. Dobbiamo portarci dietro questo e lavorare per fare meglio".