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Antonio Candreva, ex centrocampista dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro, trovando spazio anche per togliersi un sassolino dalla scarpa: "Conte? Tira fuori il meglio di te. Una volta, ad Appiano, mi fermai dopo un passaggio sbagliato e lui impazzì: 'Ma che diavolo ti fermi? Non hai più voglia'. Urlando, eh. Lui è così. A gennaio 2017 mi voleva anche al Chelsea".

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All'Inter sente di aver dato meno?

"Mi hanno massacrato per la storia dei cross sbagliati, ma ho fatto cento assist in A. Se indovini cinque traversoni su dieci, si ricordano solo quegli sbagliati. Il primo anno andò bene, con 6 gol e 11 assist, così come l'ultimo con Conte, ma con Spalletti non sentivo la fiducia. Sarei dovuto andare al Monaco e al Dalian, in Cina, ma nel 2019 tornai a far gol".