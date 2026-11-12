Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Antonio Candreva, ex esterno con un passato anche all'Inter, ospite di Crazy Calcio Show ha stilato la sua personale classifica sui migliori crossatori di sempre: grandi sorprese nelle sue risposte. Al primo posto mette Federico Dimarco; in seconda fascia tocca a lui stesso e a David Beckham. In terza fascia troviamo campionissimi come Ryan Giggs, Roberto Carlos e Kevin De Bruyne, mentre in quarta e ultima fascia spazio a Cristiano Biraghi, Marcos Cafu, Dani Alves e Luis Figo.