Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni in merito alla vittoria dell'Inter
Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?
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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni in merito alla vittoria dell'Inter in Champions League contro il Feyenoord:
Può sorridere invece l'Inter."Giocare in Olanda non è mai facile. Vincere 3-0 vuol dire aver recuperato pienamente dopo il derby. Non tutte le sconfitte vengono per nuocere".
Serie A: la Lazio di Gattuso continua a stupire."Sta giocando bene, vince. Cosa dire? Ha il grande vantaggio di non avere le coppe. Quando non ci sono le coppe le squadre vanno meglio. Ad eccezione del Milan l'anno scorso".
Dove possono arrivare i biancocelesti?"Sicuramente in zona Europa. Non credo siano da Scudetto. Poi, si sa, nel calcio tutto è possibile".
(Fonte: TMW)
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