VIDEO FCIN1908 / Orsato: "Il protocollo non è il mio. La linea è quella che vuole il calcio"

Dario Canovi, avvocato e procuratore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW.

"Le critiche che sono state fatte alla Nazionale dopo la prima partita sono state una bestialità. Cosa si pretende dopo due giorni di allenamento? Questo dimostra malafede, magari qualcuno vuole portare un altro allenatore”.

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Nazionale e Mancini

Che idea s'è fatto di questa Nazionale?

“Della seconda partita un'ottima idea. La Turchia non è mostruosa, ma una buona squadra. Vincere 4-1 però a casa loro è un buon risultato”.

Che prospettive vede?

“Se pensiamo che la partita contro la Turchia possa essere la rinascita non abbiamo capito niente. Abbiamo fatto una buona partita e basta".

E ora c'è la Francia.

“Dipenderà dal gioco. La Spagna ha un campione, Yamal, un fuoriclasse e dieci ottimi calciatori. Non vince con i singoli ma con il gioco. Se giochiamo bene possiamo mettere in difficoltà qualunque squadra, anche la Francia".

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Inter, la vera rivale

Serie A: questa Roma durerà a lungo?

“Si. Lo ha dimostrato il primo tempo contro l’Inter che ha faticato per riuscire a pareggiare. È la vera rivale dell’Inter”.