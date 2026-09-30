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La Roma contenderà all'Inter fino alla fine lo scudetto. A dirlo è Alessandro Canovi, noto procuratore, che ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato:

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"E' un momento di verificare cosa abbiamo, soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, con la Gazzetta che dice che 'Non c'è tempo' perorando la causa di Conte e di un instant-team. Invece proprio ora serve programmare con i giovani. Con l'instant-team non vai da nessuna parte. Ieri ho visto una squadra di giovani che non hanno avuto paura, sotto la pioggia e in una bolgia. Hanno giocato a calcio, dovrebbe essere un segnale importante. Ci sono i giocatori per fare certe cose viste ieri. Barella al posto di Frattesi? Meglio averli entrambi. Il secondo sta giocando bene, in una squadra che gioca una volta a settimana. Il primo è protagonista da anni in un'Inter che ha vinto tutto, credo sia il giocatore pià rappresentativo del nostro centrocampo".

Promossi e bocciati in Serie A secondo lei finora?

"La dirigenze di Fiorentina e Parma rimandate. Cambiare di botto due progetti tecnici così...E poi c'è l'Atalanta, da cui ci si aspettava di più ma c'è la giustificazione del cambio di modulo. Promossa la Roma, che è la seconda forza del campionato, potente, e contenderà fino alla fine lo Scudetto".

(Fonte: TMW Radio)