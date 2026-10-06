Dario Canovi, noto procuratore, ha commentato la vittoria dell'Italia in Nations League ieri sera a Bologna contro la Turchia
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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha commentato la vittoria dell'Italia in Nations League ieri sera a Bologna contro la Turchia:
“Una buona Italia. Nelle ultime tre partite ho visto dei miglioramenti ma questa partita non è stata migliore di quella contro la Francia”.
Pio Esposito intanto oltre a fare gol vince la classifica di TMW: è il primo dei cento italiani del futuro.“Le classifiche sono sempre difficili ma sicuramente è tra i migliori in circolazione. Chi può dire che non sia un giovane di grande livello?”.
Come vede l’Italia di Mancini?“Abbiamo scoperto calciatori che non conoscevamo. Penso a Doumbia, come Kayode. E sta emergendo ancora di più Romano, che sta facendo un secondo tempo notevole. Tutte cose interessanti per i calciatori della nostra Nazionale”.
(Fonte: TMW)
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