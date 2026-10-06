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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha commentato la vittoria dell'Italia in Nations League ieri sera a Bologna contro la Turchia:

Getty Images

“Una buona Italia. Nelle ultime tre partite ho visto dei miglioramenti ma questa partita non è stata migliore di quella contro la Francia”.

Pio Esposito intanto oltre a fare gol vince la classifica di TMW: è il primo dei cento italiani del futuro.

“Le classifiche sono sempre difficili ma sicuramente è tra i migliori in circolazione. Chi può dire che non sia un giovane di grande livello?”.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Come vede l’Italia di Mancini?

“Abbiamo scoperto calciatori che non conoscevamo. Penso a Doumbia, come Kayode. E sta emergendo ancora di più Romano, che sta facendo un secondo tempo notevole. Tutte cose interessanti per i calciatori della nostra Nazionale”.

(Fonte: TMW)