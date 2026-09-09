Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiFabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid: "L'Inter è partita molto bene, era padrona del campo e il Real Madrid non sapeva starci: non ha approfittato delle occasioni e della grande differenza che faceva Diouf. Hanno giocato poco dalla sua parte, faceva quello che voleva. Il Real anche in campionato era stato messo in difficoltà dalle aperture, evidentemente la partita non è stata preparata in questa maniera.

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Io credo che l'Inter non troverà più un Real abbordabile come stasera: poteva fare qualcosa di più, poteva essere padrona del campo. Non ha approfittato della situazione tattica, c'è rammarico: poi il Real è micidiale. Poi il portiere è stato il peggiore e il migliore: ma con un Real così devi approfittato e l'Inter non l'ha fatto. Non hanno fatto".