Due punti sopra a Napoli c’è l’Atalanta capolista.

"Che ormai non è più una sorpresa. L’Empoli, però, ha messo in grande difficoltà i nerazzurri con uno dei pezzi forti di Gasperini: la pressione sulla palla. I toscani non hanno mai dato respiro agli avversari, soffocando sul nascere il gioco della Dea. Vanno fatti i complimenti a D’Aversa per la grande partita".

Sul Napoli

"Contro il Genoa il Napoli ha sofferto parecchio. Bisogna precisare però che tutte le squadre di testa hanno vinto sì, ma faticando parecchio. Anche l’Atalanta contro l’Empoli. Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa è stato decisivo Meret, altrimenti niente tre punti. Sono comunque segnali importanti, perché vincere quando l’avversario ti mette alle corde dà morale e compattezza al gruppo".

Sulla Juve

"A Monza finalmente è riuscita a vincere, ma a me non ha convinto ancora fino in fondo. Buon primo tempo, in controllo, con Koopmeiners bene in mediana, poi negli ultimi 20-25’ ha pensato a difendersi e basta, retrocedendo nella propria area di rigore, quasi fosse un po’ sulle gambe. Mi aspettavo un calcio un po’ diverso".

Vlahovic si è un po’ stizzito al cambio.

"Spero ce l’avesse con sé stesso e non con Thiago Motta. Io certi atteggiamenti non li concepisco, li trovo una grave mancanza di rispetto verso l’allenatore e il compagno di squadra che sta entrando al tuo posto. Dusan sarà stato nervoso per non essere riuscito a segnare, ma non va bene".