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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha detto la sua sulla scelta di Scaloni in attacco per la finale del Mondiale:

Lautaro merita di partire titolare?

«Gli allenatori sono tutti superstiziosi, se io fossi il ct lo lascerei fuori... Scherzi a parte, valuterà Scaloni chi ha speso di più nell’ultima partita e, in generale, lungo tutto il torneo. Le soluzioni dalla panchina comunque saranno molto importanti».