L'ex tecnico ha parlato delle chance di Lautaro di partire titolare stasera contro la Spagna
VIDEO FCIN1908 / Parata di Di Gennaro su Barella: la reazione di Nicolò
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha detto la sua sulla scelta di Scaloni in attacco per la finale del Mondiale:
Lautaro merita di partire titolare?
«Gli allenatori sono tutti superstiziosi, se io fossi il ct lo lascerei fuori... Scherzi a parte, valuterà Scaloni chi ha speso di più nell’ultima partita e, in generale, lungo tutto il torneo. Le soluzioni dalla panchina comunque saranno molto importanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Inter, due nomi per Diaby ma i tempi si allungano. E il Leverkusen può accelerare
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti