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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dottore Pino Capua, medico italiano specializzato in Medicina dello Sport, ha parlato di Conte e delle sue dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio, ma anche delle voci che vedono l'Inter sulle tracce di Provstgaard:

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"Conte? Sperava nel Manchester e non l'hanno chiamato. L'intervista di ieri comunque l'ho vista fuori luogo o quantomeno scorretta nei confronti di Spalletti. Bisogna avere rispetto di chi sta lavorando in questo momento alla Juventus. In questa Juve e con questa dirigenza comunque è difficile che arrivi Conte, dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per vederlo tornare a fine stagione. L'allenatore ideale per la Juventus comunque è Simone Inzaghi e qui mi taccio...".

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"Provstagaard? È uno dei difensori con più prospettiva del nostro campionato. Non so se andrà all'Inter, ma alla fine potrebbe prendere il posto di Bastoni, che qualche problema ce l'ha avuto e potrebbe cambiare aria. Il danese non vale quaranta milioni, ma potrebbe essere uno di quegli elementi che la Lazio potrebbe vendere senza particolari drammi. Meglio cedere lui piuttosto Taylor o Isaksen".

(Fonte: TMW Radio)