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Intervistato da Gianluca Di Marzio, l'ex esterno dell'Inter Franco Carboni ha parlato anche di Chivu e dell'importanza del tecnico per la sua carriera:

"Sono arrivato da attaccante, poi Conte mi schierò quinto a sinistra in allenamento. Se sono un terzino, però, è merito del percorso con Chivu dall'U18 alla Primavera. Mi ha insegnato tutto e lo scudetto Primavera 2022 resta indimenticabile, così come la convocazione di Inzaghi per la sfida Champions al Liverpool. San Siro pieno, i campioni in campo e la maglia scambiata con Van Dijk che conservo a casa. Se ci penso, ancora non realizzo".

"Sono passato dall'usare l'Inter alla PlayStation a giocarci - spiega il terzino argentino - Sembra normale quando succede, ma adesso faccio fatica a crederci. Con Zanetti parlo spesso, c'è un buon rapporto ed è sempre stato vicino alla mia famiglia. Lautaro? È il migliore in Serie A per me, lo seguo sempre e faccio il tifo per lui in nazionale. Condividere lo spogliatoio e ricevere i suoi consigli è sempre un onore".