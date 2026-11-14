Il fantasista argentino, di proprietà dell'Inter e oggi al Racing, vuole mettersi definitivamente alle spalle i tanti infortuni
VIDEO / Valentin Carboni: "Se tifo River? No, ma è un club che conosco. Tifo Inter"
Fine del tunnel
VIDEO / Valentin Carboni: "Se tifo River? No, ma è un club che conosco. Tifo Inter"
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