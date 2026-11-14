Il fantasista argentino, di proprietà dell'Inter e oggi al Racing, vuole mettersi definitivamente alle spalle i tanti infortuni

Fabio Alampi
valentin carboni video (1)

VIDEO / Valentin Carboni: "Se tifo River? No, ma è un club che conosco. Tifo Inter"

Fine del tunnel

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VIDEO / Valentin Carboni: "Se tifo River? No, ma è un club che conosco. Tifo Inter"

Valentin Carboni è pronto per tornare in campo. Il fantasista argentino, di proprietà dell'Inter e oggi al Racing, vuole mettersi definitivamente alle spalle i tanti infortuni, e ai microfoni di ESPN ha parlato delle sue sensazioni dopo mesi difficili: "Non vedo l'ora di tornare a giocare. Sono stati mesi molto difficili, sia a livello personale che per il Racing. Ma ogni cosa serve come esperienza per continuare a migliorare, tutto accade per una ragione. Ora è il momento di tornare dando tutto me stesso, portando con me quel bagaglio di esperienze per iniziare l'anno nel migliore dei modi".

Valentin Carboni

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