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Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio del derby contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

"E' incredibile vedere tutta questa gente, non potrei chiedere altro. E' l'apice per il calcio, sarà una grandissima serata. Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice: quando sono arrivato, ho capito subito l'importanza di questo club e vogliamo riportare questa squadra ai fasti del passato. Amorim è il mio allenatore, sta facendo un grandissimo allenatore, sta facendo crescere i giocatori ed è quello che voglio".

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"Il mercato di gennaio? Saremo attivi, sarò qui per tanto tempo e vogliamo essere attivi per tante sessioni di mercato. Voglio riportare questo club ai vertici italiani ed europei al più presto. Lo stadio? Massimo rispetto per l'Inter, è una partnership. Detto questo, stasera vogliamo vincere. Lo stadio sarà il massimo, porteremo la nostra esperienza".

(Fonte: Sky Sport)