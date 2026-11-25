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Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista Fabio Caressa ha parlato dei suoi colleghi a Sky e ha dato anche la sua previsione per il campionato:

Luca Marchegiani? «È il nostro signor no: ha spesso un altro punto di vista, una visione laterale. È di continuo stimolo alla conversazione».

Paolo Di Canio? «È molto tecnico, spiega non solo la tattica, ma anche i movimenti dei giocatori».

Beppe Bergomi?«Mette insieme le due cose: è un allenatore nel senso che sa spiegare tutto, soprattutto sulla parte difensiva. Ma ha una visione allargata: riesce a prevedere quello che succede».

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Il calcio chiacchierato è sport nazionale. Voi che linea avete sposato? «In un’epoca di frammentazione devi trovare un’identità: noi abbiamo scelto la via dell’analisi, quella che chiede un pubblico come il nostro che segue attentamente lo sport».

L’analisi tecnica da dove parte? «Ho uno studio di giocatori pazzeschi con due giornalisti con un’opinione moderata ma ficcante come Bucciantini e De Grandis. Per affrontare in maniera moderna il calcio poi dobbiamo guardare i numeri. E noi utilizziamo due analisti molto bravi come Luca Mastrorilli e Giorgio Sigon».

Con Bergomi siete una coppia di fatto. «So che assomiglia a una dichiarazione d’amore: io e Beppe ci completiamo, per me è difficile pensare di poter lavorare con qualcun altro».

Per rinfacciarglielo a fine stagione: chi vince il campionato? «Dire l’Inter è banale. La Roma è la logica alternativa. La Lazio è la sorpresissima».

E la Champions? «Ora come ora non vedo come si possa battere il Paris Saint-Germain».