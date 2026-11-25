Torna la Champions League e l'Inter è chiamata a dare una risposta dopo il passo falso in campionato contro l'Atalanta. Al Meazza i nerazzurri di Cristian Chivu ospitano lo Stoccarda in una sfida importante per il cammino europeo, con l'obiettivo di ritrovare slancio e consolidare la propria posizione nella classifica della fase campionato. A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Inter TV, le dichiarazioni dei protagonisti nerazzurri nel consueto appuntamento con le interviste del prepartita. Queste le parole di Carlos Augusto: "Sappiamo come sono le gare di Champions, dobbiamo essere sul pezzo dal primo minuto, dobbiamo essere cattivi anche senza palla e fare la partita. Come stiamo? Sappiamo che ci saranno tante partite e lavoriamo tanto con un grande staff per prepararle atleticamente e mentalmente. Abbiamo qualità fisiche e mentali per fare una grande partita. Affrontiamo delle grandi sqaudre, dobbiamo essere concentrati e fare la nostra partita"