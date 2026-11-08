L'Inter torna a sorridere anche in campionato. Dopo il successo europeo contro il Feyenoord, la squadra di Cristian Chivu supera per 2-0 il Como di Cesc Fabregas a San Siro e si mette alle spalle la delusione del derby contro il Milan. A decidere la sfida dell'undicesima giornata di Serie A sono le reti di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, che indirizzano il confronto già nei primi venti minuti di gioco. Una vittoria importante per i nerazzurri, capaci di imporsi contro un avversario arrivato al Meazza in un momento particolarmente positivo.

Tre punti che restituiscono fiducia alla formazione di Chivu, protagonista di due successi consecutivi tra campionato e Champions League, senza subire reti. Queste le parole di Carlos Augusto rilasciate ai microfoni di InterTV: "Devo ringraziare i miei compagni, abbiamo fatto una grande partita, sono contento per il momento che sto vivendo, sono in fiducia sto avendo continuità ma ho tanto da migliorare e grazie ai miei compagni che mi aiutano tutti i giorni. La cosa importante è che l'Inter abbia vinto. Il Como ha grande qualità e con la palla sa far male, abbiamo avuto un atteggiamento più aggressivo per togliere spazi e possesso ed è andata bene, tutti lavorano per non prendere gol e queste due gare abbiamo fatto bene, tutti, siamo in 11 in campo e tutti devono lavorare insieme per fare bene. Vincere prima della sosta? E' stato un mese molto complicato con 9 gare e abbiamo dimostrato il nostro lavoro, abbiamo avuto questi momenti anche nelle passate stagioni e possiamo dare soddisfazione ai nostro tifosi"