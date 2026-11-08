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Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Como: "Devo ringraziare tutti i compagni perchè dopo il derby abbiamo fatto due partite concentrati, attenti, molto bene. Sappiamo che una partita non può cambiare il nostro percorso, non può cambiare quello che siamo. Ci siamo parlati fra di noi su quello che abbiamo sbagliato e, secondo me, in queste due partite abbiamo dimostrato che siamo ancora una squadra forte e che vuole vincere. Siamo riusciti a rialzarci e oggi abbiamo fatto una grande partita. Sappiamo che contro il Como sarebbe stata una partita molto difficile, sono una grande squadra. Abbiamo fatto quello che sappiamo fare, e oggi anche con l'atteggiamento giusto: sono contento per tutti, dobbiamo continuare così. La stagione è ancora lunga, siamo a novembre".

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"Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Si sa come sono le squadre: all'Inter, se si perde una partita, anche se un derby, bisogna dirsi in faccia le cose che non stavano andando. Ci sono grandi giocatori, conosciamo le nostre qualità e anche i nostri difetti. Secondo me siamo riusciti a dare il nostro meglio in queste due partite. Che indicazioni avevo giocando da braccetto e Bastoni centrale? Abbiamo lavorato durante la settimana, Nico Paz giocava in quel lato e io provavo ad essere più aggressivo perchè sappiamo la sua qualità. Abbiamo difensori molto forti, Stones e Pavard sono tornati: dobbiamo alzare il livello. Bastoni ha giocato poche volte da centrale, ma sappiamo tutti che ha grande qualità per giocare anche in quel ruolo".