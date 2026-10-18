Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlos Augusto ha rilasciato queste dichiarazioni al termine di Bologna-Inter
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlos Augusto ha rilasciato queste dichiarazioni al termine di Bologna-Inter:
"Dobbiamo migliorare. Quando sei sotto, devi spendere troppe energie per ribaltare le partite. Dobbiamo e possiamo migliorare l'approccio alle partite, che era un punto di forza l'anno scorso. Sappiamo come fare e questo è importante. Ribaltare il risultato non è mai facile. Sappiamo della nostra forza, ma non possiamo sempre andare sotto per reagire".
(Fonte: Sky Sport)
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