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Carlos Augusto, MVP della vittoria di ieri contro il Bologna dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la gara: "Gol dopo 40'? E' il gol più veloce della mia carriera, non ho neanche festeggiato perché pensavo fosse un po' in fuorigioco: ho avuto il dubbio, ho provato ad essere sulla stessa linea di Zielinski. Ho provato a dare il mio contributo alla squadra ed è quello che conta.

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Chivu si è arrabbiato per il primo tempo? Sì, ma è giusto: è quello che dobbiamo migliorare. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', poi siamo entrati in gara: se aggiustiamo questi dettagli possiamo continuare bene in campionato e migliorare in Europa. Se sono un titolare aggiunto? E' chiaro che tutti vogliono giocare, ma in ogni reparto ci sono giocatori di alto livello: abbiamo tante partite, tutti giocheranno e devono essere pronti.

Io ringrazio me stesso per la pazienza e la disciplina che mi ha portato fino a qua: ho cominciato molto bene ma nelle ultime tre stagioni ho provato a dare il mio meglio. Spero di continuare così e aiutare al massimo. Bonny? Sono contento per lui, anche gli altri sono entrati bene: la grande squadra fa questo. Quelli che entrano hanno voglia di fare la differenza: Ange lavora tanto e spero che faccia tanti gol.

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Ironie quando l'Inter perde in Champions? C'è pressione che dobbiamo migliorare, ma è bello giocare così: le ironie non le sentiamo, quando le persone le fanno noi abbiamo la nostra ambizione. Se vogliamo stare all'Inter dobbiamo giocare ogni competizione per vincere".