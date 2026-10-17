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Carlos Augusto, esterno dell'Inter ed MVP contro il Bologna, ha parlato così dopo la vittoria del Dall'Ara ai microfoni di DAZN: "Sono entrato come sempre con la voglia di aiutare i compagni: metto sempre davanti gli obiettivi di squadra a quelli personali. Dico grazie a tutti i miei compagni che stanno con me, l'importante è la vittoria dell'Inter.

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Io MVP fin qui dell'Inter? Non posso dirlo ma questa stagione ho un po' la testa libera: l'estate non è stata facile per me, però sono tornato coi miei compagni, ho lavorato tanto e il mio obiettivo è che l'Inter vinca le partite e basta. Il Mondiale? Ci tenevo, però dobbiamo pensare che la nazionale è la conseguenza di quello che facciamo qua.