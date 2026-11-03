Carlos Augusto, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam prima della sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord.

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Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sappiamo che loro a casa giocano molto aggressivi. Sono una squadra molto forte, hanno qualità. Questi due giorni abbiamo lavorato bene per fare il nostro lavoro, per dare il nostro meglio contro di loro. La cosa importante è capire i momenti, fare il nostro meglio, il nostro lavoro, così possiamo portare la partita a casa".

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Carlos Augusto sui dettagli in Champions

"Sappiamo che tutte le partite di Champions, come hai detto te, sono decise dai dettagli. Anche contro il Brugge, contro lo Shakhtar, è stato così. È quello: dobbiamo essere concentrati, attenti nei dettagli, perché secondo me fanno la differenza, principalmente quando giochi fuori di casa. Però siamo pronti, abbiamo lavorato e possiamo fare il nostro meglio".