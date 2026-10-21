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Intervenuto in mixed-zone al termine di Inter-Shakhtar, Carlos Augusto ha parlato così:

"Sono contento per il gol e per il periodo che sto vivendo, sono più contento per la squadra, per la vittoria. Abbiamo dimostrato di saper soffrire, è stata una grande vittoria. Ho fatto la corsa della mia vita, conosco Mkhi, metà del gol è suo, anche Zielinski ha iniziato l'azione. Abbiamo dimostrato di avere il cuore"

"Conosciamo le nostre capacità, era una vittoria importante. Siamo contenti. Da difensore, il primo obiettivo è non prendere gol. Questo clean sheet è di tutta la squadra, tutti hanno difeso, tutti hanno corso"

"Paura di non vincere? Non posso dire paura perché siamo l'Inter, in Champions non è mai facile, loro hanno qualità e palleggio, era importante vincere. Bastoni? Ero di spalle, non ho visto niente però la vittoria è anche per lui. Anche in dieci siamo forti. Non parlo mai di me, si gioca in undici, sono contento per il periodo che sto vivendo, la cosa più importante è vincere. Per vincere c'è bisogno di tutti. Per me è un periodo bellissimo, sappiamo com'è il calcio che cambia tutto velocemente"

"Espulsione ha dato la scossa? No, loro si sono sbilanciati e abbiamo segnato. Ci sono 9 partite in un mese, dobbiamo pensare partita per partita. Rinnovo? Stiamo parlando, io sono tranquillo"