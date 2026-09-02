Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato in occasione del Gran Galà del Calcio. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono soddisfatti, perché sapevamo che per noi era un mercato difficile, però penso che abbiamo fatto le operazioni che ci permettono comunque di allestire una squadra competitiva e soprattutto tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il settlement agreement e che dobbiamo rispettare determinati termini e credo che in questo ci siamo riusciti".

Qual è l'obiettivo che vi siete posti?

"Sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, per cui indipendentemente dal mercato penso che è un obiettivo in cui dobbiamo assolutamente lavorare per questo".

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L'Europa League può diventare il grande obiettivo della stagione?

"L'Europa League sicuramente anche ti consente poi di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, sapendo gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente".

Come se l'aspettava l'inizio di avventure?

"Un'estate calda sotto tutti gli aspetti, perché sono due mesi e mezzo che sono arrivato alla Juve, dove chiaramente la priorità è stata l'aspetto sportivo, ma su questo diciamo che abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto con l'area sportiva, con Massara, con Marco Ottolini, perché è un lavoro di gruppo, di squadra, che assieme a Mister Spalletti siamo riusciti a portare a termine determinate operazioni che sembravano molto difficili all'inizio, invece poi le abbiamo riuscite a farlo".

A livello personale qual è il colpo che le ha dato soddisfazione?

"Essere arrivato alla Juve".

Pensa già alla sfida col Sassuolo?

"Noi siamo concentrati sul Milan, perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo si permette di portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno. Ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti, posso vedere il grande lavoro che fa Mister Spalletti e penso che grazie a lui, perché reputo che siamo degli allenatori più bravi che abbiamo in assoluto, sono convinto che potremmo fare delle buone cose".

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Woltemade?

"È già un'idea che ci poteva essere da un po' di tempo, nel momento in cui dovevamo trovare l'opportunità migliore, perché per un discorso di investimento non potevamo essere in grado di fare degli investimenti di un certo tipo, per cui l'unica opportunità per noi era poter accedere a un giocatore, soprattutto importante, in prestito, senza poter fare acquisti".