È attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo sul caso del minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, trasformato all’Allianz Stadium in un momento di contestazione da una minoranza della Curva Sud.

L’episodio ha aperto il dibattito anche sulle possibili conseguenza sulla curva dell’impianto bianconero, tra chi ha invocato sanzioni dure, come la chiusura del settore, e chi invece ha sottolineato esattamente il contrario: così verrebbero puniti in tanti per gli errori di pochi.

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Le parole di Malagò

Il presidente della Figc Giovanni Malagò, intervenuto durante il podcast Numer1, si è espresso sul caso:

“Pene collettive? No, vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. È qualcosa che mi dispiace, non c’è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta, poi c’è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia. Il percorso netto, quello che dovrebbe essere sempre, è quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. È una storia che ci ha rattristato e amareggiato”.

Malagò: “Vanno colpiti i singoli”

Malagò ha poi aggiunto: “Da presidente, da appassionato e tifoso mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima”.