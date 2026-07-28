In casa Cagliari continua a tenere banco la questione legata al futuro di Sebastiano Esposito. Dopo il video del confronto acceso tra il tecnico Pisacane, il direttore sportivo Accardi e l'ex attaccante dell'Inter, il presidente del club sardo Tommaso Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dall'Unione Sarda e riprese da Fabrizio Romano.

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“Caso Esposito? Da questa vicenda si è anche romanzato con dei video, se si vuole il bene del Cagliari bisogna soffiarci dietro. Queste esposizioni a noi hanno sempre dato molto fastidio. Siamo abituati a parlarne in casa, guardandoci negli occhi: siamo rimasti sorpresi da quello che è successo, Esposito come anche Caprile hanno dimostrato di tenerci tantissimo a questa maglia e di essere dei leader come Deiola e Zappa.

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Hanno aderito a questo progetto con forza e anche oggi Esposito si è allenato alla grande. Questa squadra la vogliamo migliorare, per quello mi dispiace che succedano cose come quelle di ieri. Esposito si è sempre comportato alla grande e ha sempre dimostrato attaccamento a questa maglia: non merita il trattamento delle ultime ore".