Intervistato da Tuttosport, Franco Causio, ex calciatore, ha parlato così delle prime giornate del campionato di Serie A
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Intervistato da Tuttosport, Franco Causio, ex calciatore, ha parlato così delle prime giornate del campionato di Serie A: "Se le prime giornate mi hanno divertito? A dire la verità, non più di tanto. Ripeto: preferisco guardare la Premier. Sento tanti miei ex colleghi che parlano di bel gioco, di un agonismo ritrovato…
Eppure continuo a vedere portieri che toccano l’80% dei palloni, contro il 20% delle mezzali. Evidentemente c’è qualcosa che non quadra. Il calcio che piace a me è scandito da tempi, spazi e rapidità. Tre principi che vedo ancora troppo poco in Serie A".
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