Ospite negli studi di Sky Sport, Crescenzo Cecere, agente di Ebenezer Akinsanmiro e intermediario di riferimento del mercato francese in Italia, ha parlato del suo assistito e non solo.

Proprio lui aveva portato avanti a gennaio l'interesse dell'Inter per Moussa Diaby:

Visto che si cerca sempre quella zona di campo, ci sono novità per Diaby?

“È molto complicato, molto difficile. Ovviamente parlato di stipendi, lui ne ha uno molto importante in Arabia, quindi la vedo molto complicata, molto difficile”.

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Su Akinsanmiro al Monza per 7,5 milioni:

“La trattativa è iniziata da tanto tempo, perché già da febbraio-marzo ho incontrato i dirigenti del Monza, che mi aveva chiesto di Akinsanmiro, ma in quel momento era in nazionale, in Coppa d'Africa. Avevamo tante squadre, tante richiese dall'estero, quindi la vedevo un po' impossibile. Nell'ultimo mese, invece, la pressione da parte dei dirigenti... e poi, la chiamata di Juric col giocatore è stata determinante. Sono contento perché è rimasto in Italia. È un giocatore forte, che deve ancora lavorare e crescere, ma che diventerà un grande giocatore. Abbiamo fatto un'ottima scelta, sono contento per il ragazzo e per il Monza, che ha fatto un ottimo investimento".