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Nel corso di un'ampia intervista concessa a Prime Video, Maicon ha parlato anche di José Mourinho raccontando anche un aneddoto sulla Champions vinta nel 2010:

"I giocatori ci devono sempre credere, lavori tutti i giorni per giocarti la semifinale o la finale di Champions, giocare contro squadre top in Europa. Mourinho è un allenatore particolare: un giorno magari non ti dà neanche il buongiorno ma ti fa allenare da Dio. Col Barcellona abbiamo giocato 4 volte quell'anno, all'andata nel girone pareggiamo, poi il ritorno programmiamo di perdere. Quella sconfitta era programmata da noi, per arrivare secondi. Mourinho l'aveva studiato. Veramente.

Volevamo passare secondi, per affrontare il Barcellona in semifinale. Mourinho voleva giocare contro il Barcellona in semifinale. Però non avremmo immaginato di arrivare in semifinale, prima avevamo il Chelsea. Però passare il girone da secondi era proprio calcolato. Mourinho ci disse che dovevamo vincere a Kiev, c'erano -20°, c'era Shevchenko che dopo 5 minuti aveva segnato. Poi la ribaltiamo alla fine, una roba impressionante. In semifinale ci credevano sia i tifosi sia noi, il Barcellona era la squadra più forte del mondo, dopo il gol di Pedro mi dico 'grazie a Dio, siamo arrivati qua, poi siamo stati fortunati a pareggiare con Sneijder, è cambiata la partita. Se vai all'intervallo 0-1 è difficile, se vedi bene la partita si vedeva che loro avevano paura di noi, c'era rispetto tra le due squadre"