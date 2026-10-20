«Felice per assist e serata? Siamo troppo contenti per la vittoria e vogliamo continuare così, siamo felice di quello che abbiamo fatto». Hakimi, ex giocatore dell'Inter, e difensore del Paris Saint-Germain ha parlato ai microfoni di Skysport dopo aver battuto con la squadra parigina il Barcellona 4-2 in Champions League.

Champions League

L'elogio di Del Piero ad Hakimi

In studio l'ex capitano della Juve Alessandro Del Piero che ha elogiato l'ex nerazzurro: «

No, penso che quando vinci fai tante cose buone e abbiamo seguito il mister. Se c'è una cosa che dobbiamo migliorare sono i due gol incassati, possiamo fare meglio. Ma detto questo siamo contenti del lavoro di squadra contro una formazione come il Barcellona che non aveva mai perso prima. Siamo contenti di aver fatto tre punti contro questa squadra qui».

-Chi vince il Pallone d'oro?

Non so, spero qualcuno del PSG. Aspettiamo di vincerlo, speriamo lo vinca uno di noi per poterlo festeggiare con i nostri tifosi.

(Fonte: SS24)