Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Sky Sport dopo i sorteggi, Giorgio Chiellini ha parlato della nuova stagione e degli obiettivi della Juve:

Il sorteggio è difficile capire se è positivo o no. Obiettivo è di arrivare il più avanti possibile, abbiamo evitato trasferte complicate. Credo che Juve e Milan abbiamo una responsabilità verso la Nazione di raggiungere un risultato per poi avere un posto in più in Europa nel prossimo anno. Dovremo dimostrarlo settimana dopo settimana.

Per vincere in Italia c'è l'Inter che a parere di tutti ha un grande vantaggio rispetto a tutte le altre. La squadra sta migliorando, Spalletti partirà da inizio anno. Da lì a vincere ci sono tanti passaggi, l'Inter è la grande favorita di quest'anno. Dipenderà anche dagli infortuni, si è visto lo scorso anno quando senza Lautaro e Calhanoglu avevano sofferto un po'. Noi pensiamo a noi stessi. Non c'è quella negatività che si vuole mettere da fuori.

Yildiz? Situazione molto chiara. Ha avuto questo infortunio al metatarso, starà fuori qualche mese, ma per fortuna non è un infortunio che pregiudica niente. Un intoppo che non preclude la sua carriera.