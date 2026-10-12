A Inter TV, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così verso la sfida contro il Club Brugge di domani di San Siro.

Alessandro Cosattini
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Le parole di Cristian Chivu

A Inter TV, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così verso la sfida contro il Club Brugge di domani di San Siro.

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"Gara tosta, come tutte quelle in Champions, contro una squadra propositiva in entrambe le fasi. Cercano di fare vedere la loro identità, siamo consapevoli che in Champions nessuna partita è facile.

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Periodo ricco di impegni? Non pensare troppo a quante dovremo affrontarne, pensiamo partita per partita, dobbiamo essere la miglior versione di noi per la gara che affrontiamo e non pensare troppo avanti”.

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