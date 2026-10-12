A Inter TV, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così verso la sfida contro il Club Brugge di domani di San Siro.
VIDEO FCIN1908 / Rifinitura Inter-Bruges, Dimarco interviene su Sucic nel torello
A Inter TV, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così verso la sfida contro il Club Brugge di domani di San Siro.
"Gara tosta, come tutte quelle in Champions, contro una squadra propositiva in entrambe le fasi. Cercano di fare vedere la loro identità, siamo consapevoli che in Champions nessuna partita è facile.
Periodo ricco di impegni? Non pensare troppo a quante dovremo affrontarne, pensiamo partita per partita, dobbiamo essere la miglior versione di noi per la gara che affrontiamo e non pensare troppo avanti”.
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