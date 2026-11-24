VIDEO / De Bruyne ai giornalisti italiani: "Non avete diritti su mia vita privata. E il mercato..."

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Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Cristian Chivu ha fatto queste considerazioni alla vigilia di Inter-Stoccarda a San Siro in Champions League:

"E' un'altra opportunità. E' la Champions, sappiamo la realtà della classifica, le nostre ambizioni, dobbiamo essere pronti a fare una grande una buona gara tale da poter raggiungere il nostro obiettivo".

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"Sappiamo l'intensità, l'aggressività e la verticalità dello Stoccarda, dobbiamo essere pronti a questo tipo di partita. Sono sicuro che faremo molto bene domani".

(Fonte: Inter TV)