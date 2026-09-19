Finisce 2-2 all’Olimpico tra Roma e Inter, al termine di una partita dai due volti per i nerazzurri. Sotto di due gol all’intervallo, la squadra di Chivu cambia passo nella ripresa, reagisce con carattere e riesce a completare la rimonta fino al pareggio finale. Al termine della sfida, spazio alle parole dei protagonisti ai microfoni di Inter TV, per analizzare una gara complicata, la reazione del secondo tempo e il punto conquistato a Roma. Questo il commento di mister Chivu: "Cosa succede nella ripresa? La squadra ha reagito e fatto quello che doveva fare, ha tirato fuori gli ingredianti per giocare certe partite, in uno stadio non semplice contro una squadra forte. Amaro in bocca per non averla ribaltata? L'amaro in bocca ce l'ho per quello che non abbiamo fatto nel primo tempo".