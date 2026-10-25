L'Inter conquista tre punti pesantissimi al termine di una partita incredibile contro la Fiorentina. A San Siro i nerazzurri di Cristian Chivu si impongono per 2-1 grazie a una rimonta arrivata nei minuti di recupero. Dopo il vantaggio viola firmato da Jimenez nella ripresa, la squadra interista trova il pareggio con Marcus Thuram al 91' e completa il sorpasso con il calcio di rigore trasformato da Piotr Zielinski al 98'. Una vittoria sofferta, ma importante per dare continuità al percorso in campionato.

Al termine della sfida, spazio alle reazioni dei protagonisti ai microfoni di InterTV. Queste le parole di mister Chivu: "Streamto? Stremati loro non io. Avrei premiato lo stesso gara oggi per atteggiamento per qualità andiamo sotto per il tiro della domenica però mi interessava non cadere nella trappola mentale del non riuscire degli errori, non ci siamo scomposti e abbiamo continuato a fare quello che dovevamo fare e siamo stati premiati per quello che abbiamo fatto. Differenza con le altre rimonte? Penso alla nostra qualità l'energia che mettiamo in campo, noi dobbiamo essere predisposti mentalmente ad accettarlo e siamo consapevoli che dobbiamo marciare poi i ragazzi che subentrano ci danno energia, continuiamo a fare del nostro meglio a noi interessa mantenere la nostra energia la nostra mentalità e non abbatterci. Dobbiamo esser bravi a reagire agli episodi"