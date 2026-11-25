L'Inter ritrova il sorriso in Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu superano 2-0 lo Stoccarda al Meazza grazie alle reti di Sucic e Lautaro Martinez, conquistando tre punti preziosi per il cammino europeo. Al termine della sfida, i protagonisti della serata nerazzurra intervengono ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione, commentare il risultato e proiettarsi verso i prossimi impegni. Queste le parole di mister Chivu: "C'è bisogno di equilibrio e non possiamo seprare le due fasi di gioco, con e senza la palla, oggi l'abbiamo fatto abbastanza bene. Mi prendo quello di buono che è stato fatto, era una gara sporca, loro mettono intensità, ti tolgono gli appoggi e c'era bisogno di qualità e personalità e lo abbiamo fatto nella maniera giusta portando a casa i 3 punti senza subire gol. Siamo consapevoli di quella che è la classifica, sappiamo l'importanza delle nostre ambizioni"