Al termine della sfida tra Atalanta e Inter, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, spazio alle parole dei protagonisti ai microfoni di Inter TV. I calciatori nerazzurri analizzano la prestazione della squadra di Cristian Chivu, soffermandosi sugli episodi più significativi dell'incontro, sulle difficoltà affrontate e sugli aspetti da cui ripartire in vista dei prossimi impegni stagionali. Questo il commento di mister Chivu di rilasciato nel post partita ai microfoni di InterTV: "Grandissimo rammarico, tre volte sul doppio vantaggio pensando che tutto sarebbe finito in una maniera e non siamo risuciti, un po' per leggerezza per letture errate di alcune situazione. Adesso si torna in campo contro lo Stoccarda e dovremo mettere atteggiamento e qualità giusta. Sappiamo che difficoltà possiamo incontrare"