L'Inter torna a sorridere anche in campionato. Dopo il successo europeo contro il Feyenoord, la squadra di Cristian Chivu supera per 2-0 il Como di Cesc Fabregas a San Siro e si mette alle spalle la delusione del derby contro il Milan. A decidere la sfida dell'undicesima giornata di Serie A sono le reti di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, che indirizzano il confronto già nei primi venti minuti di gioco. Una vittoria importante per i nerazzurri, capaci di imporsi contro un avversario arrivato al Meazza in un momento particolarmente positivo.

Tre punti che restituiscono fiducia alla formazione di Chivu, protagonista di due successi consecutivi tra campionato e Champions League, senza subire reti. Queste le parole di mister Chivu rilasciate ai microfoni di InterTV: "Siamo stati bravi a reagire dopo il derby a ritrovare compatezza e pensiero comune, dovevamo solo ritrovare i nostri valori che sapevamo di avere. Ora speriamo di recuperare gli infortunati per averli a disposizione dopo la sosta"