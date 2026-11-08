Triplice fischio al Meazza. Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Como giocato questo pomeriggio. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

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“Durante la stagione ci sono tanti alti e bassi, ma i nostri bassi sono stati pochi, anche se ci hanno fatto male. Abbiamo saputo sempre reagire, consapevoli che c’è tanto da lavorare. Oggi abbiamo fatto benissimo sotto tutti i punti di vista, anche per il coraggio anche di andare a mettere pressione e orientare la loro costruzione, accettando che potessero metterci in difficoltà. Abbiamo provato a non concedere passaggi tra le linee e ripartire con ferocia, provando a essere cinici sotto porta. Premio i miei ragazzi perché oggi hanno dato una grande prova di maturità, qualità e gestione anche”.

Thuram e Pio hanno deciso la partita di oggi.

“Non siamo mai venuti a raccontare le nostre problematiche, che avevamo le assenze e gli infortuni. Abbiamo accettato la nosta condizione, pur pescando nell’Under 23 e devo ringraziare la società, Vecchi e i ragazzi che hanno permesso di mantenere un livello importante negli allenamenti. I ragazzi non hanno bisogno dei miei elogi, sanno cosa possono dare alla squadra perché l’hanno fatto vedere. A volte su Thuram si fanno titoli che mettono in discussione la sua qualità, ma è sempre stato un giocatore importante anche prima che arrivassi io. Pio è diventato un giocatore internazionale, nessuno si deve sorprendere. Loro possono migliorare, ma sono consapevoli di quanto siano importanti per il nostro gioco”.

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Thuram è ai livelli dei più grandi?

“Ha raggiunto uno status e un livello che solo in Italia può essere messo in dubbio ogni tanto. E’ Thuram, gioca in nazionale francese, ha fatto vedere le sue qualità. Ha margini di miglioramento, tira fuori la leadership e non fa pesare l’assenza di Lautaro. In 9 partite in 27 giorni di cui 8 senza Lautaro e i tre attaccanti si sono sempre messi a disposizione del gruppo”.

Derby spartiacque della stagione?

“Lo saprò solo a maggio. Io mi aspetto alti e bassi in una stagione, è sempre così. L’importante è saper reagire, accettare la realtà e farsi domande. La stagione è lunga, ci sono tante partite da fare. Ora ci godiamo la sosta, ma quelli che andranno in nazionale dovranno fare gli straordinari. Dobbiamo essere pronti dal punto di vista mentale, di quello che dobbiamo aggiungere per migliorarci. L’obiettivo nostro è sempre quello”.