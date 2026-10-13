Il 4-3 incassato contro il Club Brugge lascia l’Inter con più di un rimpianto al termine di una notte europea complicata. I nerazzurri hanno provato a riaprire la partita fino all’ultimo, ma la reazione finale non è bastata per evitare la sconfitta. Al termine della gara del Meazza, i protagonisti dell’Inter hanno analizzato ai microfoni di Inter TV il match. Queste le parole di mister Chivu nel post partita: "La reazione giusta l'abbiamo avuta nel primo tempo dove abbiamo mantenuto un livello alto di intensità, nella ripresa abbiamo creato occasioni poi un po' di frenesia e abbiamo perso lucitdità e iniziato ad improvvisare e fare cose non da squadra matura ma diamo merito anche agli avversari che sono venuti qui con qualità. C'è rammarico e delusione ma rimangono 6 partite e dobbiamo fare meglio di quanto fatto fino a questo punto"