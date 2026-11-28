Non ci sarà Bastoni, il tecnico sarà costretto a modificare l’assetto difensivo. Novità anche a centrocampo e in attacco per i nerazzurri
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Dopo la vittoria in Champions League con lo Stoccarda, l’Inter torna a concentrarsi sul campo. Questa sera a San Siro ci sarà il Genoa, Chivu pensa a qualche cambio nella formazione. Non ci sarà Bastoni, il tecnico sarà costretto a modificare l’assetto difensivo. Novità anche a centrocampo e in attacco per i nerazzurri
“Per la sfida contro il Genoa Provedel potrebbe prendere il posto di Martinez in porta. In difesa non ci sarà Bastoni. Bisseck in vantaggio su Pavard per affiancare Akanji e Carlos Augusto. A destra dovrebbe trovare spazio Diouf, con Dimarco sull'altra fascia. In mezzo in 4 per 2 maglie insieme a Barella. Si giocano il posto Stankovic, Sucic, Jones e Mkitharyan. Davanti torna Lautaro dal 1'. Al suo fianco Thuram favorito su Esposito”, riporta Sky Sport.
Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, Lautaro Martínez.
“De Rossi deve fare a meno di Ostigard per la trasferta di San Siro, al suo posto in mezzo alla difesa giocherà Otoa. Oltre a Ostigard, sono indisponibili anche Colombo, Nuredini e molto probabilmente Baldanzi. In avanti dovrebbero giocare Ellertsson e Messias alle spalle di Osmajic”, svela Sky Sport.
Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic.
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