È una serata amara per l'Inter, che esce sconfitta dal derby contro il Milan con il risultato di 3-1. La squadra di Cristian Chivu paga un avvio complicatissimo, con i rossoneri capaci di portarsi sul doppio vantaggio nei primi dieci minuti grazie alle reti di Pulisic e Rabiot. Il gol di Alessandro Bastoni riaccende le speranze nerazzurre, ma la rete di Moreira prima dell'intervallo indirizza definitivamente una sfida che l'Inter non riesce più a riaprire.

Una sconfitta che lascia inevitabilmente diversi interrogativi, a partire dalle scelte tattiche iniziali, con Chivu che aveva deciso di modificare il tradizionale assetto della squadra, fino alle difficoltà incontrate nella gestione dei momenti decisivi della partita. Al termine del derby, i protagonisti nerazzurri intervengono ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione, gli episodi che hanno condizionato l'incontro e le ragioni della sconfitta. Questo il commento di mister Chivu: "Abbiamo regalato l'inizio della partita per atteggiamento poi non è tutto da buttare, abbiamo iniziato a fare meglio, siamo tornati in partita e creato qualche situazione per portare la partita nei binari giusti e poi abbiamo regalato un gol. Visto come ci siamo presentati dal punto di vista di quello che avevamo a disposizione, c'era solo Marcus e Bonny nel pomeriggio ha sfebbrato, un derby perso e facciamo i complimenti al Milan. Per quanto faccia male dobbiamo reagire e trovare le energie e le ambizioni giuste perchè ci aspetta una gara importante"