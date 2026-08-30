Le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di DAZN prima della partita con il club rossoblù
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Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, prima della sfida contro il Cagliari ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro che ha anticipato i temi della sfida dell'Unipol Domus e le novità di formazione rispetto alla gara contro il Monza (Pavard al posto di Bisseck per esempio e Luis Henrique al posto di Diouf).
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-Tre cambi rispetto alla prima gara, come mai? Alla ricerca dell'Inter perfetta?Minutaggi, giocatori che hanno fatto la preparazione e che giustamente facendo più minuti giusto che li mantengano quei minutaggi, poi ci sono anche altri giocatori arrivati dopo che stanno giocando. Il livello è alto, sono giocatori importanti e quindi massima fiducia in tutti perché lo hanno dimostrato.
-Stasera come sarà contro il Cagliari?Se sono chiusi non sarà quel tipo di partita, bisognerà andare più in verticale e sfruttare Esposito. Conta arrivare sotto con tanti giocatori. Dovremo attaccare la linea difensiva e gli spazi. Il Cagliari sarà quello di Parma: sono organizzati e possono mettere in difficoltà quando hanno palla. Speriamo di essere bravi nelle due fasi.
-Un pericolo in meno con Mina non in campo?Dobbiamo chiedere agli attaccanti dell'Inter. Ovvio che è un leader per loro, si fanno sentire ed è pericoloso sulle palle inattive. So che non è successo ma so che non giocherà.
(Fonte: DAZN)
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