BELGIO-INTER 4-1: ORMAI GUERRA APERTA E CACCIA AL NERAZZURRO. CASSANO SBAGLIA O HA RAGIONE?

A margine della consegna della Panchina d'Oro, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha rilasciato brevi dichiarazioni per ringraziare del premio ricevuto.

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“Grazie a tutti per questo premio - ha detto l'allenatore dell'Inter - è sempre speciale riceverlo grazie alle valutazioni degli allenatori e quindi dei colleghi. Ringrazio i giocatori, lo staff e la società, ma soprattutto la mia famiglia che mi è sempre vicina nelle vittorie, ma soprattutto nelle sconfitte", riporta La Gazzetta dello Sport.