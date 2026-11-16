BELGIO-INTER 4-1: ORMAI GUERRA APERTA E CACCIA AL NERAZZURRO. CASSANO SBAGLIA O HA RAGIONE?

Sta per essere archiviata la pratica Nazionali e nei prossimi giorni ad Appiano Gentile Cristian Chivu farà la sua conta in vista della partita contro l'Atalanta del 22 novembre (20.45). Oggi giornata di riposo per la squadra nerazzurra.

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Esposito, una delle poche note positive dell'Italia di Mancini, sarà un punto di riferimento anche per l'allenatore nerazzurro che sta per recuperare Lautaro Martinez ma ha perso per 2-3 settimane Bonny.

Apprensione c'è stata anche per il ritorno alla base anticipato di Thuram che ha lasciato il ritiro della Nazionale francese per un affaticamento.

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Saranno da valutare anche Zielinski e Akanji, il primo si è fermato per un problema al piede, lo svizzero ha un principio di affaticamento da valutare. Spence sembrava far temere, ma negli ultimi sette minuti ha giocato nell'ultima gara dell'Inghilterra. Ad arrivare per ultimo, nella giornata di giovedì, sarà Carlos Augusto che ha risposto alla convocazione del Brasile di Ancelotti.

(Fonte: SS24)